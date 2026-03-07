Orban objavio snimak u kom mu Zelenski preti, pa odbrusio: Umesto pretnji i ucena, pokažite Mađarima poštovanje koje zaslužuju (video)

MAĐARSKI premijer Viktor Orban objavio je na društvenim mrežama video u kojem kritikuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i optužuje ga za pretnje upućene Mađarskoj.

Foto: Profimedia - Predsedniče Zelenski! Prestanite sa pretnjama i ucenama. Kod Mađara to ne funkcioniše - napisao je Orban uz snimak objavljen na svojoj Fejsbuk stranici. U videu se citira izjava ukrajinskog predsednika u kojoj se govori o mogućim posledicama ukoliko određene odluke ne budu donete. Reagujući na to, Orban je poručio da takav način komunikacije neće imati efekta na Mađarsku. - Predsedniče, dobio sam vašu poruku. Pretili ste mi vojnicima, a time i