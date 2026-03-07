Serija eksplozija na jugu Irana: Napadnut grad u kom se nalaze nuklearna postrojenja (foto/video)

Večernje novosti pre 33 minuta
Serija eksplozija na jugu Irana: Napadnut grad u kom se nalaze nuklearna postrojenja (foto/video)

SEDMI dan sukoba na Bliskom istoku.

Planet Labs PBC via AP Serija eksplozija odjeknula je u gradu Isfahan na jugu Irana, prenela je agencija Nur njuz. U Isfahanu se nalaze iranska nuklearna postrojenja. Iranski napad u subotu izazvao je požar u glavnom gradu Bahreina, Manami, oštetivši jednu kuću i druge objekte, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova ove male zalivske države, ne precizirajući da li je bilo žrtava. - Iranska agresija izazvala je požar i materijalnu štetu na jednoj kući i
Sputnik pre 18 minuta
Blic pre 53 minuta
Kurir pre 17 minuta
Dnevnik pre 3 minuta
B92 pre 38 minuta
Politika pre 48 minuta
Politika pre 33 minuta
Danas pre 58 minuta
Insajder pre 27 minuta
RTV pre 38 minuta
RTV pre 33 minuta
RTS pre 18 minuta