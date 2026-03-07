Žestoka noć na Bliskom istoku: eksplozije u Dubaiju i Manami, nikad jači udar na Teheran, aerodrom u plamenu (video)

SEDMI dan sukoba na Bliskom istoku.

Foto profimedia/printskrin/Tanjug/AP Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes. "Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak. Visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je da je sinoć bilo "najžešća kampanja bombardovanja" u Iranu. U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down.