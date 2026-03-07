Žestoka noć na Bliskom istoku: eksplozije u Dubaiju i Manami, nikad jači udar na Teheran, aerodrom u plamenu (video)

Večernje novosti pre 6 minuta
Žestoka noć na Bliskom istoku: eksplozije u Dubaiju i Manami, nikad jači udar na Teheran, aerodrom u plamenu (video)

SEDMI dan sukoba na Bliskom istoku.

Foto profimedia/printskrin/Tanjug/AP Centralna komanda SAD je tokom noći saopštila da su njene snage pogodile više od 3.000 meta tokom prve nedelje operacije Epski bes. "Ne usporavamo", navodi se u objavi CENTCOM-a uz snimak. Visoki zvaničnik Trampove administracije rekao je da je sinoć bilo "najžešća kampanja bombardovanja" u Iranu. U.S. forces have struck over 3,000 targets in the first week of Operation Epic Fury, and we are not slowing down.
UŽIVO Noć obeležila najveća kampanja bombardovanja Irana; Teheran gađan satima, ciljane fabrike raketa

Sputnik pre 11 minuta
Najveće bombardovanje Irana do sada, aerodrom u plamenu! Odjekuju snažne eksplozije u Teheranu! Američka vojska poručuje: "Ne…

Kurir pre 6 minuta
Ovako izgleda prvih 7 dana Epskog besa: Amerikanci objavili nove snimke, sve gori

Telegraf pre 1 sat
Tramp: Američke odbrambene kompanije će četvorostruko povećati proizvodnju oružja

RTV pre 6 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Eksplozije u Teheranu - meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke…

RTV pre 26 minuta
Eksplozije u Teheranu – meta aerodrom Mehrabad i okolina; Vašington post: Rusija dostavlja Iranu podatke o američkim položajima…

RTS pre 6 minuta
Putin tokom razgovora sa Pezeškijanom pozvao na prekid neprijateljstva sa SAD

RTV pre 11 minuta
Iran: Evropa i druge zemlje biće legitimne mete napada ako se pridruže SAD i Izraelu

RTV pre 16 minuta