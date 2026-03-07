Đedović Handanović: Kako je država sprečila značajno poskupljenje goriva

Vreme pre 1 sat
Đedović Handanović: Kako je država sprečila značajno poskupljenje goriva

Dizel mogao da poskupi 24 dinara, država dozvolila rast od tri, kaže ministarka Dubravka Đedović Handanović

Država je stala na put velikom poskupljenju goriva. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su cene goriva u Srbiji povećane za po tri dinara po litru, iako su, prema kretanjima na međunarodnom tržištu nafte, mogle da porastu znatno više. Kako je rekla, prema tržišnim kotacijama dizel je trebalo da poskupi oko 24 dinara po litru, dok bi cena benzina mogla da bude viša za više od deset dinara. Vlada je, međutim, odlučila da
