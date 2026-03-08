Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Auto blog pre 18 minuta  |  Sportski Žurnal /
Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Foto: Screenshot / Formula 1 YouTube Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Australije, kojom je počela nova, 77. sezona šampionata.

Rasel je na stazi "Albert Park" u Melburnu zabeležio šesti trijumf u karijeri, a na drugom mestu je završio njegov timski kolega Italijan Andrea Kimi Antoneli. Na poslednje mesto pobedničkog postolja popeo se vozač Ferarija Šarl Lekler, dok je njegov timski kolega Luis Hamilton zauzeo četvrtu poziciju. Peto mesto pripalo je braniocu titule vozaču Meklarena Landu Norisu, šesti je trku završio četvorostruki svetski šampion Maks Verstapen iz Red Bula, a sedmo mesto je
Otvori na auto.blog.rs

Povezane vesti »

Formula 1: Dvostruki trijumf Mercedesa, Ferštapen i Hamilton nisu stigli ni do pobedničkog postolja

Formula 1: Dvostruki trijumf Mercedesa, Ferštapen i Hamilton nisu stigli ni do pobedničkog postolja

Danas pre 1 sat
"Haos je, dogodiće se velika nesreća"

"Haos je, dogodiće se velika nesreća"

B92 pre 2 sata
Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Sputnik pre 4 sati
Hamilton: Ferari može da se bori sa Mercedesom

Hamilton: Ferari može da se bori sa Mercedesom

Radio sto plus pre 4 sati
Hamilton: Ferari može da se nosi sa Mercedesom

Hamilton: Ferari može da se nosi sa Mercedesom

Nova pre 5 sati
"Nismo brzi kao oni, ali čeka nas velika borba", Luis Hamilton otvoren posle starta šampionata Formule 1

"Nismo brzi kao oni, ali čeka nas velika borba", Luis Hamilton otvoren posle starta šampionata Formule 1

Kurir pre 5 sati
Trijumf vozača Mercedesa Džordža Rasela

Trijumf vozača Mercedesa Džordža Rasela

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Formula 1Luis HamiltonYouTubeMelburnLuisAustralija

Sport, najnovije vesti »

Rutinska pobeda Zvezde nad „fenjerašom“

Rutinska pobeda Zvezde nad „fenjerašom“

Danas pre 49 minuta
Dejan Stanković: „Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen“

Dejan Stanković: „Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen“

Danas pre 19 minuta
Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Auto blog pre 18 minuta
Zvezdi pola sata dovoljno za trijumf nad Napretkom, crveno-beli ubedljivi protiv fenjeraša

Zvezdi pola sata dovoljno za trijumf nad Napretkom, crveno-beli ubedljivi protiv fenjeraša

RTS pre 49 minuta