Mali: "Srbija 2030" najveći i najambiciozniji program ikada; EXPO 2027 biće centar sveta

Ministar finansija Siniša Mali gostujući u Jutarnjem programu na RTS-u rekao je da je program "Srbija 2030" najambiciozniji i najveći program do sada predstavljen građanima Srbije.

"Do 2030. godine ulažemo kroz program "Srbija 2030" 17 milijardi, dok ćemo još 31 milijardu do 2035. godine, to je ukupno 50 milijardi evra kapitalnih investicija", rekao je Mali. Dodao je da Srbija mora da ubrza rast i da sada najbrže raste kada je region Zapadnog Balkana u pitanju. Kako je naveo, usmerenost programa "Srbija 2030" je prevashodno ka rastu. "O tome je govorio i predsednik Vučić. Moramo da ubrzamo još više, mi najbolje rastemo na Zapadnom Balkanu ali