Preduzetnice sa KiM u Beogradu povodom Dana žena; Obratio im se Vučić: "Hvala što čuvate otadžbinu" FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
Preduzetnice sa KiM u Beogradu povodom Dana žena; Obratio im se Vučić: "Hvala što čuvate otadžbinu" FOTO/VIDEO

Ministarka privrede Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za KiM Petar Petković organizovali su danas u Beogradu povodom 8. marta druženje sa ženama preduzetnicama sa KiM, a posebne čestitke stigle su im od predsednika Srbije Aleksandra Vučić.

Naime, predsednik Vučić je poželeo da damama sa Kosova i Metohije čestita Dan žena pa se uključio telefonom i u poruci im zahvalio na marljivosti, trudu, požrtvovanosti i što čuvaju srpska ognjišta. "Želim sve da vas pozdravim, i da vam zahvalim na ogromnom trudu, radu, energiji i mnogo sam srećan što imamo tako hrabre, vredne i sposobne žene na KiM i mnogo vas volim. Vidite šta Adrijana i Petar mogu da vam pomognu, a sve drugo što ja mogu da učinim, daću sve od
