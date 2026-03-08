Uhapšen Nišlija: U stanu mu pronađena droga i veća količina novca

B92 pre 3 sata
Uhapšen Nišlija: U stanu mu pronađena droga i veća količina novca

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A. M. (34) iz ovog grada.

Uhapšen je zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno je 29 paketića sa oko 57 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 23 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, kao i 18.000 dinara i 200 franaka koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom narkotika. Osumnjičenom je određeno
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Uhapšen Nišlija zbog sumnje na prodaju droge: Policija pronašla kokain, marihuanu i novac

Uhapšen Nišlija zbog sumnje na prodaju droge: Policija pronašla kokain, marihuanu i novac

Glas juga pre 54 minuta
Priveden tridesetčetvorogodišnjak, policija mu u stanu pronašla kokain i marihuanu

Priveden tridesetčetvorogodišnjak, policija mu u stanu pronašla kokain i marihuanu

Jugmedia pre 3 sata
Uhapšen A. M. (1992) u čijem stanu je pronađeno 29 paketića sa oko 57 grama kokaina

Uhapšen A. M. (1992) u čijem stanu je pronađeno 29 paketića sa oko 57 grama kokaina

Gradski portal 018 pre 3 sata
Hapšenje u Nišu zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

Hapšenje u Nišu zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

Euronews pre 2 sata
Uhapšen diler droge u Nišu

Uhapšen diler droge u Nišu

Politika pre 3 sata
Uhapšen Nišlija kod koga su pronađeni kokain i marihuana

Uhapšen Nišlija kod koga su pronađeni kokain i marihuana

Južne vesti pre 4 sati
Pao diler iz Niša: Policija u njegovom stanu pronašla različite vrste droge i novac u više valuta

Pao diler iz Niša: Policija u njegovom stanu pronašla različite vrste droge i novac u više valuta

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišKokainMarihuanaTužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslova

Regioni, najnovije vesti »

IN MEMORIAM Vladimir Rakočević

IN MEMORIAM Vladimir Rakočević

Jugmedia pre 24 minuta
Aleksić: Ženama koje brinu o višečlanim porodicama i proizvode hranu mora se osigurati nacionalna penzija

Aleksić: Ženama koje brinu o višečlanim porodicama i proizvode hranu mora se osigurati nacionalna penzija

Jugmedia pre 49 minuta
Grupa građana „Bor Boranima“ predala listu za lokalne izbore u Boru

Grupa građana „Bor Boranima“ predala listu za lokalne izbore u Boru

Ist media pre 9 minuta
„Za dlaku sam ostao živ, ovo je pakao“: Marko jedva preživeo oluju tokom humanitarnog poduhvata na Antartiku[VIDEO]

„Za dlaku sam ostao živ, ovo je pakao“: Marko jedva preživeo oluju tokom humanitarnog poduhvata na Antartiku[VIDEO]

Glas juga pre 29 minuta
Selektivna (ne)pravda za građane Srbije korisnike elektrodistributivnog sistema

Selektivna (ne)pravda za građane Srbije korisnike elektrodistributivnog sistema

Jugmedia pre 19 minuta