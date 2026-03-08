Protest poljoprivrednika u Bogatiću, prikupljaju potpise za puštanje Kokanovića na slobodu

U centru Bogatića danas se održava miran protest koji su organizovali mačvanski poljoprivrednici podržani građanima tog mesta, ali i okolnih šabačkih i lozničkih sela.

Kako javlja Radio-televizija Srbije (RTS), mehanizacijom i traktorima blokirane su centralne ulice u znak podrške dvojici poljoprivrednika koji su posle puštanja iz pritvora dobili zabranu - jedan prilaska svedocima, tako da ne može da ode kući jer su supruga i sin svedoci, a drugi prilaska javnim okupljanjima.

Na skupu se prikupljaju potpisi građana na zahtev Osnovnom sudu u Loznici da se oslobodi poljoprivrednik i aktivista udruženja "Ne damo Jadar" Zlatko Kokanović koji se od prošle nedelje nalazi u pritvoru.

Oni su uhapšeni tokom prošlonedeljnih protesta poljoprivrednika i pokušaja blokada graničnih prelaza.

Po završetku protesta, mačvanski poljoprivrednici, kako prenosi RTS, doneće odluku da li će nastaviti blokadu centra Bogatića.

