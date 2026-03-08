Ceca se ogrnula srpskom zastavom na koncertu u Loznici, folk diva njiše kukovima na sceni i peva, atmosfera dovedena do usijanja (video)

Blic pre 6 sati
Ceca se ogrnula srpskom zastavom na koncertu u Loznici, folk diva njiše kukovima na sceni i peva, atmosfera dovedena do…

Specijalni gost koncerta bio je mladi muzičar Vojaž.

Zajednički nastup Cece i Vojaža izazvao je oduševljenje publike. Na velikom koncertu u Loznici, folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović priredila je publici veče za pamćenje. Tokom nastupa, Ceca je u jednom trenutku uzela srpsku zastavu i ogrnula je preko ramena, što je izazvalo oduševljenje među fanovima. Dok su se iz publike čuli gromoglasni aplauzi i povici, pevačica je nastavila da peva svoje najveće hitove, a atmosferu je dodatno podigla energičnim nastupom na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Zlatni korset i elegantne pantalone, a kosa do ramena: Ceca Ražnatović na koncertu u Loznici pokazala moćan stil: Folk diva…

Zlatni korset i elegantne pantalone, a kosa do ramena: Ceca Ražnatović na koncertu u Loznici pokazala moćan stil: Folk diva oduševila (video)

Blic pre 6 sati
Ceca i Vojaž zapalili scenu na koncertu u Loznici Otpevali svoj veliki hit, a publika pala u trans: Pršti i vatromet na sve…

Ceca i Vojaž zapalili scenu na koncertu u Loznici Otpevali svoj veliki hit, a publika pala u trans: Pršti i vatromet na sve strane (video)

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ceca RažnatovićCece RažnatovićLoznica

Zabava, najnovije vesti »

"Suzani sam to morala da kažem" Ceca o razgovoru sa udovicom Saše Popovića o godišnjici njegove smrti i rođenju unuka: "Srećna…

"Suzani sam to morala da kažem" Ceca o razgovoru sa udovicom Saše Popovića o godišnjici njegove smrti i rođenju unuka: "Srećna je, mnogo mi je drago" (video)

Blic pre 4 sati
Mit o buđenju u pet ujutro: Da li vas rano ustajanje automatski čini uspešnijima od onih koji spavaju?

Mit o buđenju u pet ujutro: Da li vas rano ustajanje automatski čini uspešnijima od onih koji spavaju?

Kurir pre 4 sati
Paula se udala u tajnosti, pa se brzo razvela: Progovorila o traumama zbog Filipa, tražila je pomoć

Paula se udala u tajnosti, pa se brzo razvela: Progovorila o traumama zbog Filipa, tražila je pomoć

Telegraf pre 4 sati
Prekinut nastup Šemse Suljaković, pa usledila prava drama: Evo šta se desilo, reagovala hitna pomoć: "To je bio pravi pakao za…

Prekinut nastup Šemse Suljaković, pa usledila prava drama: Evo šta se desilo, reagovala hitna pomoć: "To je bio pravi pakao za mene"

Blic pre 5 sati
Aleksandra Prijović u brutalnom miniću Pet meseci nakon porođaja izgleda kao pre trudnoće: Zalizana kosa i kožne čizme preko…

Aleksandra Prijović u brutalnom miniću Pet meseci nakon porođaja izgleda kao pre trudnoće: Zalizana kosa i kožne čizme preko kolena (video)

Blic pre 5 sati