Ceca se ogrnula srpskom zastavom na koncertu u Loznici, folk diva njiše kukovima na sceni i peva, atmosfera dovedena do usijanja (video)

Specijalni gost koncerta bio je mladi muzičar Vojaž.

Zajednički nastup Cece i Vojaža izazvao je oduševljenje publike. Na velikom koncertu u Loznici, folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović priredila je publici veče za pamćenje. Tokom nastupa, Ceca je u jednom trenutku uzela srpsku zastavu i ogrnula je preko ramena, što je izazvalo oduševljenje među fanovima. Dok su se iz publike čuli gromoglasni aplauzi i povici, pevačica je nastavila da peva svoje najveće hitove, a atmosferu je dodatno podigla energičnim nastupom na