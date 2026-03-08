(Mape) Tačno ovog datuma u martu stižu kiša i zahlađenje! Najnovija prognoza Marka Čubrila: Čeka nas još jedna pojava koju Srbi ne podnose

Stabilno i suvo vreme će trajati do oko 16. marta, a posle toga je moguće pogoršanje vremena i zahlađenje U pojedinim brdsko-planinskim predelima povremeno se može javiti kratkotrajna kiša već krajem naredne nedelje Prema najnovijoj vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, dok tokom dana nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u