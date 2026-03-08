Prve fotografije sa mesta stravične nesreće kod Šapca: Devojka (25) i žena (49) poginule na licu mesta, vozila potpuno uništena…

U sudaru su učestvovala dva putnička automobila Muškarac i žena iz drugog vozila su povređeni i zbrinuti u šabačkoj bolnici Dve žene, starosti 25 i 49 stradale su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas u okolini Šapca, a fotografije sa lica mesta pokazuju da su od jačine udarca oba vozila uništena.

Saobraćajna nesreća se dogodila u 14.30 sati, u mestu Korman Polje kod Šapca. U nesreći su učestvovala dva putnička vozila. Iz jednog vozila dve ženske osobe preminule su na licu mesta, dok su muškarac i ženska osoba iz drugog vozila povređeni i prevezeni su u šabačku bolnicu. Kako saznajemo, u pitanju su majka i ćerka. Ovo su majka i ćerka koje su poginule kod Šapca. Uviđaj je trenutno u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće. -