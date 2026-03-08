Svi naši vojnici su bezbedni! Napadnuta "plava linija" gde se nalazi 169 srpskih vojnika: "Nastavljamo da izvršavamo dodeljene zadatke"

Blic pre 5 sati
Sedište mirovnog bataljona UN iz Gane u južnom Libanu bilo je meta raketnog napada, sa tri lakše povređene osobe Mere bezbednosti su pojačane, a zaštita života i zdravlja je najviši prioritet, dok evakuacija za sada nije u planu Sedište mirovnog bataljona Ujedinjenih nacija iz Gane bilo je meta raketnog napada u južnom Libanu.

Tri osobe su lakše povređene, a jedna je završila u bolnici. Nije saopšteno ko je ispalio rakete na ovu bazu. U saopštenju UNIFIL-a navodi se da napad na mirovni bataljon predstavlja teško kršenje međunarodnog ratnog prava. Srpski vojnici koji su deo mirovne misije u Libanu nisu bili ugroženi. U osetljivom trenutku na liniji razdvajanja Izraela i Libana, poznatoj kao plava linija, trenutno je stacionirano 169 srpskih vojnika. Nakon raketnog napada na sedište
Danas pre 6 sati
UNLibanIzraelGana

Kurir pre 1 sat
Politika pre 1 sat
Kurir pre 2 sata
Politika pre 2 sata
Politika pre 2 sata