Svi naši vojnici su bezbedni! Napadnuta "plava linija" gde se nalazi 169 srpskih vojnika: "Nastavljamo da izvršavamo dodeljene zadatke"

Sedište mirovnog bataljona UN iz Gane u južnom Libanu bilo je meta raketnog napada, sa tri lakše povređene osobe Mere bezbednosti su pojačane, a zaštita života i zdravlja je najviši prioritet, dok evakuacija za sada nije u planu Sedište mirovnog bataljona Ujedinjenih nacija iz Gane bilo je meta raketnog napada u južnom Libanu.

Tri osobe su lakše povređene, a jedna je završila u bolnici. Nije saopšteno ko je ispalio rakete na ovu bazu. U saopštenju UNIFIL-a navodi se da napad na mirovni bataljon predstavlja teško kršenje međunarodnog ratnog prava. Srpski vojnici koji su deo mirovne misije u Libanu nisu bili ugroženi. U osetljivom trenutku na liniji razdvajanja Izraela i Libana, poznatoj kao plava linija, trenutno je stacionirano 169 srpskih vojnika. Nakon raketnog napada na sedište