Tresla se Rusija: Snažan zemljotres pogodio ovaj deo zemlje

Blic pre 1 sat
Za sada nema izveštaja o šteti ili povređenima Nadležne službe prate razvoj situacije Zemljotres magnitude 6,0 stepeni Rihtera zabeležen je u nedelju, 8. marta 2026. godine u 18:08 časova kod istočne obale poluostrva Kamčatka.

Prema raspoloživim podacima, epicentar zemljotresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 51.8346 i dužine 159.041. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 23 kilometara ispod površine zemlje. Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima. Nadležne službe prate situaciju.
