Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade: Platni jaz vidljiv i u zemljama EU

Blic pre 20 minuta
Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade: Platni jaz vidljiv i u zemljama EU
Žene ne samo da zarađuju manje, već i očekuju nižu zaradu pri konkurisanju za posao, čak i kad su obrazovanije od muškaraca Uzroci leže u strukturi tržišta rada, manjem pristupu rukovodećim pozicijama, prekidima karijere zbog roditeljstva i intenzivnijim kućnim obavezama Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u zaradama između muškaraca i žena u Srbiji jasno vidljive i da žene zarađuju oko 14 odsto manje. Platni jaz se na isti način vidi i u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Insajder pre 9 minuta
Žene u Srbiji su obrazovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih

Žene u Srbiji su obrazovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih

Nova ekonomija pre 5 minuta
Žene u Srbiji zarađuju 14 odsto manje od muškaraca, iako su obrazovanije: Najveći jaz u Beogradu

Žene u Srbiji zarađuju 14 odsto manje od muškaraca, iako su obrazovanije: Najveći jaz u Beogradu

Nova pre 10 minuta
Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade

Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade

BizLife pre 5 minuta
Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

N1 Info pre 20 minuta
Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Politika pre 15 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

EUZavod za statistiku

Društvo, najnovije vesti »

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Infostud: Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU

Insajder pre 9 minuta
Žene u Srbiji su obrazovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih

Žene u Srbiji su obrazovanije od muškaraca, ali zarađuju manje od njih

Nova ekonomija pre 5 minuta
Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd…

Avion Er Srbije poleteo iz Beograda za Dubai, evakuisaće oko 260 srpskih državljana; Avion Flajdubaija sleteo u Beograd, večeras još jedan

RTV pre 5 minuta
Žene u Srbiji zarađuju 14 odsto manje od muškaraca, iako su obrazovanije: Najveći jaz u Beogradu

Žene u Srbiji zarađuju 14 odsto manje od muškaraca, iako su obrazovanije: Najveći jaz u Beogradu

Nova pre 10 minuta
Rano proleće probudilo zmije: Prva intervencija zmijolovca kod Vladičinog Hana, evo šta treba da uradite ako ih sretnete

Rano proleće probudilo zmije: Prva intervencija zmijolovca kod Vladičinog Hana, evo šta treba da uradite ako ih sretnete

Blic pre 5 minuta