Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade: Platni jaz vidljiv i u zemljama EU

Žene ne samo da zarađuju manje, već i očekuju nižu zaradu pri konkurisanju za posao, čak i kad su obrazovanije od muškaraca Uzroci leže u strukturi tržišta rada, manjem pristupu rukovodećim pozicijama, prekidima karijere zbog roditeljstva i intenzivnijim kućnim obavezama Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u zaradama između muškaraca i žena u Srbiji jasno vidljive i da žene zarađuju oko 14 odsto manje. Platni jaz se na isti način vidi i u