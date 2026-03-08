Netanjahu pozvao Revolucionarnu gardu Irana da se preda: „Bliži se trenutak istine“

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu pozvao je danas Revolucionarnu gardu Irana da se preda, javlja Tajms of Izrael. „I vi ste nam na nišanu.

Ko god položi oružje, ništa loše mu se neće desiti“, rekao je Netanjahu u javnom obraćanju. On je naveo da Izrael ima „organizovan plan sa mnogo iznenađenja“ u sledećoj fazi rata sa Iranom. Dodao je da Izrael podržava druge zemlje koje je Teheran napao, i rekao da sada „svi razumeju da režim ajatolaha ugrožava svet“. Netanjahu je naveo da mu je predsednik SAD Donald Tramp rekao prošlog decembra da moraju „po svaku cenu sprečiti Iran da dođe do nuklearnog oružja“.