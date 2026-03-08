Protestna povorka „Hrabrost je ženskog roda“ prošla Novim Sadom povodom Međunarodnog dana žena

Danas pre 49 minuta  |  Beta
Protestna povorka „Hrabrost je ženskog roda“ prošla Novim Sadom povodom Međunarodnog dana žena

Protestna povorka „Hrabrost je ženskog roda“ u kojoj su danas, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, građani učestvovali na poziv studenata iz Novog Sada, završena je na novosadskom Trgu Republike.

Poptio su se okupili u Kampusu Univerziteta išli su Kejom uz Dunav do Trga Republike u centru grada. Studentkinja je u govoru na Trgu Republike kazala da su njene koleginice i ona uvek u prvim redovima, jer znaju zašto su tu. „Ne želimo samo pad jednog trulog, kriminalnog režima. Želimo suštinsku promenu načina na koji se u ovom društvu gleda na žene u pobuni, u politici, ali i u svakodnevnom životu. Žene nisu pozadina, mi smo studentkinje, radnice, sestre, kćerke
