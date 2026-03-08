Imperativ predsednika Vučića: Jačanje preduzetništva na KiM - ministarka Mesarović provela Dan žena sa 35 preduzetnica iz južne srpske pokrajine

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović ugostila je na Međunarodni dan žena, zajedno sa direktorom Kancelarije za KiM Petrom Petkovićem, 35 preduzetnica sa Kosova i Metohije.

-Sa mojim dragim kolegom i prijateljem Petrom Petkovićem imam tu čast i radost, zaista mi je puno srce, da sa 35 divnih dama razgovaram i ručam, da zajedno obeležimo 8. mart, da donesemo zaključke na koji način Ministarstvo privrede može dalje da afirmiše njihovo poslovanje imajući u vidu da se mnogo njih bavi privatnim preduzetništvom. Želimo dodatno da ih osnažimo, naravno iz svu podršku našeg predsednika Aleksandra Vučića i na taj način olakšamo život na KiM-
