(Video) "Drage žene, hvala vam na svemu" Predsednik Srbije čestitao 8. mart "Hvala što volite Srbiju"

Predsednik Vučić uputio je video čestitku svim ženama Srbije.

U objavi na društvenoj mreži "Instagram" predsednik je iskazao zahvalnosti na svemu što čine a posebno na velikoj ljubavi koju imaju prema Srbiji. -Drage žene, hvala vam na svemu, hvala što toliko volite našu Srbiju! Da vam svaki dan bude srećan i pun ljubavi i poštovanja koje zaslužujete. Srećan 8. mart - napisao je Vučić. A post shared by Aleksandar Vučić (@avucic)