Hapšenje u Nišu zbog neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A.

M. (34) iz ovog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno je 29 paketića sa oko 57 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 23 grama materije za koju se sumnja da je marihuana i vagica za precizno merenje, saopštili su iz Policijske uprave Niš. U saopštenju se navodi da je policija je pretresom stana pronašla 18.000 dinara