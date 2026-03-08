Istorija borbe za jednakost: Kada je Međunarodni dan žena počeo da se obeležava u svetu, a kada u Srbiji

Istoričarka Ljubinka Škodrić kaže za Euronews Srbija da je danas osnovni problem obeležavanja 8. marta što je nekako razdvojena forma od suštine.

Ona naglašava da moramo, pre svega, biti svesni da je danas dan kada obeležavamo borbu za političku, ekonomsku i socijalnu jednakost žena sa muškarcima i uopšte njihovu ravnopravnost u društvu. Škodrić ističe da je Osmi mart i praznik ženske solidarnosti. Postavlja se pitanje kako je izgledao istorijat ženske borbe za jednakost i kada je i kako 8. mart postao Međunarodni dan žena. Protest tekstilnih radnica koje su marširale ulicama Njujorka tražići kraće radno