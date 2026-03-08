Uhapšen Nišlija zbog sumnje na prodaju droge: Policija pronašla kokain, marihuanu i novac

Glas juga pre 5 sati
Uhapšen Nišlija zbog sumnje na prodaju droge: Policija pronašla kokain, marihuanu i novac

Kako navode iz policije, pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi pronađeno je 29 paketića sa oko 57 grama praha za koji se sumnja da je kokain, kao i oko 23 grama materije za koju se sumnja da je marihuana.

Foto: PU Niš „Policija je tokom pretresa pronašla i vagicu za precizno merenje, kao i 18.000 dinara i 200 švajcarskih franaka, za koje se sumnja da su stečeni prodajom narkotika“, saopštila je PU u Nišu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu.
NišKokainMarihuanaTužilaštvo

