Ovo je srušilo listu u Sevojnu: zakon kaže Ćirković, a listu predalo neko drugo lice! Zašto?!

Kako se navodi u obrazloženju rešenja, lista je predata 7. marta, ali je utvrđeno da je dokumentaciju komisiji predalo lice koje nije ovlašćeno za podnošenje izborne liste.

Prema sporazumu o osnivanju grupe građana, kao ovlašćeno lice za predaju liste bio je određen Stanko Ćirković, dok je listu podnelo drugo lice. Izborna komisija je u obrazloženju posebno naglasila da zakon jasno propisuje da izbornu listu može podneti samo ovlašćeno lice, odnosno onaj koga je predlagač liste zvanično odredio u dokumentaciji. U praksi to znači da pravila moraju biti ista za sve, jer bi u suprotnom svako mogao da preda bilo čiju listu bez ovlašćenja,