Ovo je srušilo listu u Sevojnu: zakon kaže Ćirković, a listu predalo neko drugo lice! Zašto?!

Glas Zapadne Srbije pre 38 minuta
Kako se navodi u obrazloženju rešenja, lista je predata 7. marta, ali je utvrđeno da je dokumentaciju komisiji predalo lice koje nije ovlašćeno za podnošenje izborne liste.

Prema sporazumu o osnivanju grupe građana, kao ovlašćeno lice za predaju liste bio je određen Stanko Ćirković, dok je listu podnelo drugo lice. Izborna komisija je u obrazloženju posebno naglasila da zakon jasno propisuje da izbornu listu može podneti samo ovlašćeno lice, odnosno onaj koga je predlagač liste zvanično odredio u dokumentaciji. U praksi to znači da pravila moraju biti ista za sve, jer bi u suprotnom svako mogao da preda bilo čiju listu bez ovlašćenja,
Izborna komisija u Sevojnu odbacila listu "Ujedinjeni - Sevojno"

N1 Info pre 1 sat
Objavljena odluka na sajtu RIK-a: Izborna komisija u Sevojnu odbacila listu "Ujedinjeni - Sevojno"

Insajder pre 9 sati
