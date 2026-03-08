Jokić se pošteno iznervirao: Dobio pitanje o odbrani u NBA, pa nazvao ljude neznalicama zbog ovoga!

Napravio poređenje sa Evroligom! Centar Denver Nagetsa Nikola Jokić osvrnuo se na čestu tvrdnju da se u NBA ligi ne igra odbrana, ističući da se sa takvim komentarima nikako ne slaže.

Prema njegovom mišljenju, takva priča nema uporište u realnosti i pokazuje nerazumevanje košarke. Srpski košarkaš je o toj temi govorio u podkastu „X&O’s Chat“ kod Edina Avdića, gde je naglasio da je NBA i dalje najkvalitetnije takmičenje na svetu. „Kad ljudi kažu da se u NBA ne igra odbrana, to je takva jedna glupost. Ko god da kaže, mislim da je neznalica. Lažem, ne prati, a ako prati i to kaže, onda je neznalica“, rekao je Jokić u podkastu „X&O’s chat“ i dodao: