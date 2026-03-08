Mercedes moćan, u Ferariju sve sem vozača je poluamaterski, a novajlija oduševio sve: Kralj Džordž je verovatno najkvalitetniji vozač F1, nova pravila i dalje polarizujuća!

Hot sport pre 1 sat
Mercedes moćan, u Ferariju sve sem vozača je poluamaterski, a novajlija oduševio sve: Kralj Džordž je verovatno…

Arvid Lindblad oduševio, sem Hasa i Audia timovi su ili ekstremno brzi ili ekstremno spori! Red Bul premijerno od 2020. nema ubedljivo najkvalitetniji bolid, za sada! Džordž Rasel pobednik je trke za Veliku nagradu Australije i doneo je Mercedesu moćan 1-2 na otvaranju sezone Formule 1 2026.

Britanac je u spektakularnoj i taktički izuzetno zanimljivoj trci na stazi „Albert Park“ slavio ispred timskog kolege Kimija Antonelija, dok su vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton morali da se zadovolje trećim i četvrtim mestom, usled nove katastrofalne strategije njihovog tima. The Top 🔟 is IN! 👊 These are your points finishers in Australia 👇 #F1 #AusGP pic.twitter.com/nFQBjQBu0s — Formula 1 (@F1) March 8, 2026 Trka je počela haotično – domaći favorit
