BLOG UŽIVO: Iran tokom noći napao Saudijsku Arabiju, UAE, Bahrein i Kuvajt, Izrael napao iranska postrojenja

Tokom protekle noći iranske snage napale su dronovima zemlje Zaliva, dok je Izrael napao četiri skladišta za prenos nafte i centar za prenos naftnih derivata u Teheranu i Alborzu. Izraelska vojska saopštila je da će progoniti svakog naslednika ajatolaha Hamneija.

10.23 Iranski Crveni polumesec (ICP) upozorio je danas na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu. ICP je upozorio civile u objavi na Telegramu da preduzmu mere predostrožnosti, navodeći da kiša može da postane toksična nakon eksplozija u naftnim postrojenjima, prenela je Al Džazira. Ističe se da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća. ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih