BLOG UŽIVO: Iran tokom noći napao Saudijsku Arabiju, UAE, Bahrein i Kuvajt, Izrael napao iranska postrojenja

Insajder pre 35 minuta
BLOG UŽIVO: Iran tokom noći napao Saudijsku Arabiju, UAE, Bahrein i Kuvajt, Izrael napao iranska postrojenja

Tokom protekle noći iranske snage napale su dronovima zemlje Zaliva, dok je Izrael napao četiri skladišta za prenos nafte i centar za prenos naftnih derivata u Teheranu i Alborzu. Izraelska vojska saopštila je da će progoniti svakog naslednika ajatolaha Hamneija.

10.23 Iranski Crveni polumesec (ICP) upozorio je danas na rizik od toksične kiše nakon eksplozija u naftnim postrojenjima u Iranu. ICP je upozorio civile u objavi na Telegramu da preduzmu mere predostrožnosti, navodeći da kiša može da postane toksična nakon eksplozija u naftnim postrojenjima, prenela je Al Džazira. Ističe se da takva kiša može da izazove hemijske opekotine kože i oštećenje pluća. ICP je dao uputstva građanima da nakon eksplozija naftnih
BLOG UŽIVO Bombe pale na hotel u centru Bejruta, ima poginulih: Iran zapretio Velikoj Britaniji, požar na tornju u Kuvajtu

Nova pre 10 minuta
MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

RTK pre 10 minuta
Avion Er Srbije poleteo za Dubai odakle će evakuisati oko 260 državljana Srbije

NIN pre 10 minuta
Raketni i dron napadi Irana u Kuvajtu: Izbilo nekoliko požara, poginula dva vatrogasca (video)

Euronews pre 5 minuta
Izabran novi ajatolah i vrhovni vođa Irana! Čeka se objava imena! Stanovnici Teherana svedoče o apokaliptičnim scenama posle…

Kurir pre 10 minuta
Uživo: Kriza na Bliskom istoku Iranski napadi na Kuvajt: Vladina zgrada, baza i aerodrom u plamenu, stradale dve osobe (video)

Euronews pre 10 minuta
Evakuisano 329 državljana Srbije sa Bliskog istoka, novi let danas iz Dubaija

Rešetka pre 5 minuta
MSP Srbije: Do sada evakuisano 329 Srba sa Bliskog istoka, nastavljamo evakuaciju

RTK pre 10 minuta
BLOG UŽIVO Bombe pale na hotel u centru Bejruta, ima poginulih: Iran zapretio Velikoj Britaniji, požar na tornju u Kuvajtu

Nova pre 10 minuta
Avion Er Srbije poleteo za Dubai odakle će evakuisati oko 260 državljana Srbije

NIN pre 10 minuta
Užas u Smederevu! Ženi upali u kuću, vezali je i tukli, pa 2 sata vršljali po kući: Policija uhapsila razbojnike, žrtva teško…

Kurir pre 0 minuta
Evakuisano 329 državljana Srbije sa Bliskog istoka, novi let danas iz Dubaija

Rešetka pre 5 minuta