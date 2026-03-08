Gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog: Neistina da je u Spensu bio logor, očekujemo izvinjenje

Insajder pre 1 sat
Gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog: Neistina da je u Spensu bio logor, očekujemo izvinjenje

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin ukazao je danas da hrvatski pevač Toni Cetinski, koji je otkazao večerašnji koncert u tom gradu, širi apsolutne neistine i obmanjuje javnost izjavama da je u hali "Spens" nekada bio koncentracioni logor za Hrvate i istakao da najoštrije osuđuje takvo tendencizno i zlonamerno širenje dezinformacija i očekuje njegovo izvinjenje.

"U Spensu nikad nije bilo nikakvog koncentracionog logora za Hrvate. Istina je potpuno drugačija. U Spensu je postojao prihvatni centar za izbeglice, u najvećem broju Srbe koji su na početku ratnog sukoba pobegli iz Hrvatske", naveo je Mićin na Instagramu. Kako je dodao, u Spensu su svoj privremeni dom našle hiljade srpskih porodica koje su bežale iz Hrvatske da ne bi bili ubijane i lovljene, kao što su ih lovili tokom celog ratnog sukoba, a posebno u Bljesku,
Ključne reči

HrvatskaToni CetinskiNovi SadŽarko Mićin

