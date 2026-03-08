Priveden tridesetčetvorogodišnjak, policija mu u stanu pronašla kokain i marihuanu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su A.

M. (34) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Pretresom stana i drugih prostorija u Nišu koje osumnjičeni koristi pronađeno je 29 paketića sa oko 57 grama praha za koji se sumnja da je kokain, oko 23 grama materije za koju se sumnja da je marihuana, vagica za precizno merenje, kao i 18.000 dinara i 200 franaka koji su, kako se sumnja, stečeni prodajom droge. Osumnjičenom
