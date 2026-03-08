Radnik i Radnički podelili bodove u derbiju juga

Južne vesti pre 1 sat  |  Ljubica Jocić
Radnik i Radnički podelili bodove u derbiju juga

U Surdulici u 26. kolu Superlige niški Radnički je vodio sa 2:0 do 71. minuta, ali je domaćin uspeo da osvoji bod.

Tim iz Niša je nastavio niz bez poraza, ali ostaće žal jer je mogao da nastavi i seriju trijumfa. U 36. minutu Uroš Filipović je igrao rukom u svom šesnaestercu i sudija David Matić je svirao penal za goste, a tri munuta kasnije precizan sa „bele tačke“ bio je Aleksandr Šestjuk. Poveli su gosti sa 2:0 u 50. minutu lepim pogotkom Kanutea, a Novaković je potom u 71. minutu smanjio zaostatak Radnika. Još jednom je sudija pokazao na „belu tačku“, ali ovog puta za
Otvori na juznevesti.com

Povezane vesti »

Pobede Zvezde i IMT-a u Super ligi Srbije

Pobede Zvezde i IMT-a u Super ligi Srbije

Radio sto plus pre 24 minuta
Martin Satrijano u formi života - Hetafe rutinirao Betis, pa poručili: mi opstajemo

Martin Satrijano u formi života - Hetafe rutinirao Betis, pa poručili: mi opstajemo

Sportske.net pre 24 minuta
Goleada u Surdulici: Remi Radnika i Radničkog iz Niša u Super ligi

Goleada u Surdulici: Remi Radnika i Radničkog iz Niša u Super ligi

Kurir pre 4 minuta
Hetafe pokazao da pobeda protiv Reala nije slučajnost

Hetafe pokazao da pobeda protiv Reala nije slučajnost

B92 pre 19 minuta
Remi Radnika i Radničkog iz Niša u Super ligi

Remi Radnika i Radničkog iz Niša u Super ligi

Serbian News Media pre 1 sat
Fudbaleri Verone savladali Bolonju, remi Fiorentine i Parme u Seriji A

Fudbaleri Verone savladali Bolonju, remi Fiorentine i Parme u Seriji A

RTS pre 1 sat
Parma odolela u Firenci, Viola će strepeti do kraja - Verona šokirala Bolonju, ali za nju je to "kasno paljenje"

Parma odolela u Firenci, Viola će strepeti do kraja - Verona šokirala Bolonju, ali za nju je to "kasno paljenje"

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NišSuperligaSurdulica

Sport, najnovije vesti »

Rutinska pobeda Zvezde nad „fenjerašom“

Rutinska pobeda Zvezde nad „fenjerašom“

Danas pre 49 minuta
Dejan Stanković: „Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen“

Dejan Stanković: „Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen“

Danas pre 19 minuta
Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

Danas pre 9 minuta
Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Auto blog pre 19 minuta
Zvezdi pola sata dovoljno za trijumf nad Napretkom, crveno-beli ubedljivi protiv fenjeraša

Zvezdi pola sata dovoljno za trijumf nad Napretkom, crveno-beli ubedljivi protiv fenjeraša

RTS pre 49 minuta