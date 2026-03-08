Iranski mediji objavili trenutak raketiranja škole pune dece: Navode da je u pitanju "Tomahavk" projektil (video)

Kurir pre 53 minuta
Iranski mediji objavili trenutak raketiranja škole pune dece: Navode da je u pitanju "Tomahavk" projektil (video)

Najstrašniji zločin od početka napada Amerike i Izraela na Iran 28. februara dogodio se upravo tog dana, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minab.

Iranska televizija prikazala je trenutak udara rakete u školu, gde su bile devojčice i gde je, ubijeno najmanje 165 dece uzrasta od 7 do 12 godina, kao i njihovi učitelji. Iranski mediji i novinske agencije objavili su snimak za koji se navodi da je trenutak udara u školu. Iranski ministar Abas Aragči oglasio se danas u američkim medijima povodom ovog zločina. Na društvenim mrežama se pojavio i navodni zamrznuti snimak rakete, koji ukazuje da se najverovatnije radi
Član Skupštine stručnjaka: Modžtaba Hamnei novi vrhovni vođa Irana

Nova pre 48 minuta
"Decu u školi u Južnom Iranu ubio je američki avion!": Iranski ministar gostovao u emisiji NBC: Trampova izjava je smešna…

Kurir pre 53 minuta
Tramp preti da novi vrhovni vođa Irana neće dugo trajati, ako bude biran bez njegovog odobrenja

Serbian News Media pre 1 sat
Tomahavk raketa doleće i sve leti u vazduh: Objavljen trenutak raketiranja škole pune dece u Iranu (video)

Mondo pre 1 sat
Tramp preti: Neće dugo trajati, ako bude biran bez mog odobrenja

Politika pre 58 minuta
Misteriozna izjava Da li je ova izjaav otkriva ko je novi vrhovni verski vođa Irana?

Telegraf pre 1 sat
Tramp hteo da bira novog vođu Irana, pa dobio oštar odgovor: "Nećemo se predati i niko nam se neće mešati" (foto)

Blic pre 2 sata
