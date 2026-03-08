Iranski mediji objavili trenutak raketiranja škole pune dece: Navode da je u pitanju "Tomahavk" projektil (video)

Najstrašniji zločin od početka napada Amerike i Izraela na Iran 28. februara dogodio se upravo tog dana, kada je pogođena škola u južnom iranskom gradu Minab.

Iranska televizija prikazala je trenutak udara rakete u školu, gde su bile devojčice i gde je, ubijeno najmanje 165 dece uzrasta od 7 do 12 godina, kao i njihovi učitelji. Iranski mediji i novinske agencije objavili su snimak za koji se navodi da je trenutak udara u školu. Iranski ministar Abas Aragči oglasio se danas u američkim medijima povodom ovog zločina. Na društvenim mrežama se pojavio i navodni zamrznuti snimak rakete, koji ukazuje da se najverovatnije radi