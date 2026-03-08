Krvavi sukob u Nigeriji: Žestok obračun sa banditima, vojska likvidirala najmanje 45 osoba!

Nigerijska vojska ubila je najmanje 45 osoba u okršaju na severu Nigerije.

Kako se navodi u saopštenju vlade savezne države Katsina, u sukobu je ubijeno 45 "bandita". Do sukoba je došlo nakon napada naoružanih grupa muškaraca iz susedne države Zamfara, koji su 5. marta upali u selo Alhazava i pokušali da ukradu stoku, navodi se u saopštenju. Napadači su se vratili sledećeg dana i naišli na raspoređene vojnike, što je dovelo do sukoba u kojem je vojska ubila 45 napadača, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. (Kurir.rs/Beta)