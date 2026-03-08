Krvavi sukob u Nigeriji: Žestok obračun sa banditima, vojska likvidirala najmanje 45 osoba!

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
Krvavi sukob u Nigeriji: Žestok obračun sa banditima, vojska likvidirala najmanje 45 osoba!

Nigerijska vojska ubila je najmanje 45 osoba u okršaju na severu Nigerije.

Kako se navodi u saopštenju vlade savezne države Katsina, u sukobu je ubijeno 45 "bandita". Do sukoba je došlo nakon napada naoružanih grupa muškaraca iz susedne države Zamfara, koji su 5. marta upali u selo Alhazava i pokušali da ukradu stoku, navodi se u saopštenju. Napadači su se vratili sledećeg dana i naišli na raspoređene vojnike, što je dovelo do sukoba u kojem je vojska ubila 45 napadača, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters. (Kurir.rs/Beta)
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Kuvajt proglasio da je zbog više sile smanjio proizvodnju sirove nafte

Kuvajt proglasio da je zbog više sile smanjio proizvodnju sirove nafte

Danas pre 5 sati
Tramp: Kuba želi sporazum sa Vašingtonom, pregovaraju sa mnom, Rubijom i još nekima

Tramp: Kuba želi sporazum sa Vašingtonom, pregovaraju sa mnom, Rubijom i još nekima

Danas pre 7 sati
Nacionalni prevoznik uvodi drastične mere: Otkazani svi letovi do i iz Dubaija!

Nacionalni prevoznik uvodi drastične mere: Otkazani svi letovi do i iz Dubaija!

Blic pre 1 dan
Porodice i Tramp sačekali tela šest američkih vojnika poginulih u Kuvajtu: Biće još mrtvih, smrt je deo rata...

Porodice i Tramp sačekali tela šest američkih vojnika poginulih u Kuvajtu: Biće još mrtvih, smrt je deo rata...

RTV pre 1 dan
(Blog uživo) Tramp poručuje: Žestoko smo udarili, evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju; Izrael nastavio vazdušne udare na…

(Blog uživo) Tramp poručuje: Žestoko smo udarili, evakuisane zgrade oko marine u Dubaiju; Izrael nastavio vazdušne udare na jug Libana

Dnevnik pre 1 dan
Tramp dočekao tela poginulih američkih vojnika, fotografisanje zabranjeno

Tramp dočekao tela poginulih američkih vojnika, fotografisanje zabranjeno

Politika pre 1 dan
Pogledajte šta je ostalo od aerodroma u Teheranu: avioni uništeni, ostale samo olupine

Pogledajte šta je ostalo od aerodroma u Teheranu: avioni uništeni, ostale samo olupine

Telegraf pre 1 dan

Ključne reči

NigerijaRojtersvojska

Svet, najnovije vesti »

Krvavi sukob u Nigeriji: Žestok obračun sa banditima, vojska likvidirala najmanje 45 osoba!

Krvavi sukob u Nigeriji: Žestok obračun sa banditima, vojska likvidirala najmanje 45 osoba!

Kurir pre 1 sat
Doneta odluka o ubrzanoj prodaji naoružanja Izraelu

Doneta odluka o ubrzanoj prodaji naoružanja Izraelu

Politika pre 1 sat
"Ako se agresija nastavi..." Iranski ambasador poslao oštro upozorenje Americi i Izraelu! "Sve zavisi od njihovih aktivnosti"

"Ako se agresija nastavi..." Iranski ambasador poslao oštro upozorenje Americi i Izraelu! "Sve zavisi od njihovih aktivnosti"

Kurir pre 2 sata
Ukrajinci pogodili zgradu u Vasiljevci, najmanje deset ljudi povređeno

Ukrajinci pogodili zgradu u Vasiljevci, najmanje deset ljudi povređeno

Politika pre 2 sata
Gradonačelnik Londona: Lakše je početi rat nego ga završiti

Gradonačelnik Londona: Lakše je početi rat nego ga završiti

Politika pre 2 sata