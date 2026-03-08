Nevolje u "raju"? Izrael šokirao i SAD silinom napada na Iran! Američke strane zabrinute nakon jezivog napada na Teheran, saopšteno samo: Šta je, dođavola, ovo?

Kurir pre 44 minuta  |  Aksios
Nevolje u "raju"? Izrael šokirao i SAD silinom napada na Iran! Američke strane zabrinute nakon jezivog napada na Teheran…

Izraelski napadi na oko 30 iranskih skladišta goriva izazvali su prvo ozbiljnije neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela od početka rata koji traje već osam dana, prenose američki mediji pozivajući se na više izvora iz američke i izraelske administracije.

Prema navodima američkog zvaničnika, izraelska strana je unapred obavestila Vašington o napadima, ali je njihov obim bio znatno veći nego što su SAD očekivale. Američka strana strahuje da bi napadi na infrastrukturu koja služi i civilnom stanovništvu mogli da se strateški obiju o glavu, jer bi mogli da podstaknu iransko društvo da se još snažnije okupi oko režima, ali i da dodatno podignu cene nafte na svetskom tržištu. Napadi izraelskog vazduhoplovstva u subotu
