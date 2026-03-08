Užas u Smederevu! Ženi upali u kuću, vezali je i tukli, pa 2 sata vršljali po kući: Policija uhapsila razbojnike, žrtva teško povređena!

Kurir pre 1 sat
Užas u Smederevu! Ženi upali u kuću, vezali je i tukli, pa 2 sata vršljali po kući: Policija uhapsila razbojnike, žrtva teško…

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, intenzivnim operativnim radom i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, uhapsili su A.

V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo u pokušaju, kao i još jednu osobu zbog pomaganja u izvršenju ovog krivičnog dela. - A. V. i I. M. se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i
