Crna kiša nad Teheranom: Sunce "nestalo" posle udara na naftna skladišta, dan se pretvorio u noć (video)

Izvršni direktor kompanije za distribuciju naftnih derivata u Iranu izjavio je da su u napadima poginula četiri vozača cisterni koji su radili u tim postrojenjima.

Dodao je da je gorivo "uskladišteno u dovoljnim količinama u naftnim depoima", ali je pozvao građane da na benzinske pumpe idu "samo ako je neophodno". Vreme je danas oblačno u Teheranu, a jedna devojka kaže da "izgleda kao da je sunce potpuno nestalo". - Bilo je veoma zastrašujuće kada sam se probudila. Kao da se sve pretvorilo u noć. U vazduhu osećam miris spaljenog goriva - rekla je druga žena. Reporteri CNN u Teheranu prijavili su da je pala „crna kiša“ nakon