"Nisam očekivala": Tamara Milutinović emotivno o Sašinom dokumentarcu i Suzaninom pozovu (Video)

Dokumentarac "Sale" izazvao je burne reakcije u domaćoj javnosti, ali i među estradnjacima.

Pitali smo Tamaru Milutinović, koja je i sama ponikla iz Grandovog jata, kako se osećala kada je dobila poziv od Suzane Jovanović da učestvuje u ovom projektu: Prisetimo se Tamare kada je bila članica grupe "Đavolice", zajedno sa Teodorom Džehverović i Gogom Gačić: Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija! Bonus video: Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu.