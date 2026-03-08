"Prepoznajem smrada na kilometar": Karleuša urnisala Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u Srbiji

Mondo pre 7 minuta  |  Marina Cvetković,
"Prepoznajem smrada na kilometar": Karleuša urnisala Tonija Cetinskog nakon otkazivanja koncerta u Srbiji

Hrvatski pevač Toni Cetinski večeras je trebalo da održi koncert u hali Spens u Novom Sadu, povodom Dana žena, ali ga je u toku dana otkazao.

Pevač se oglasio na Fejsbuku kako bi saopštio svoju odluku, u kojoj navodi da "Spens kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih". Njegov potez izazvao je gnev i čuđenje kod domaće javnosti, ali i kolega iz Srbije. Tim povodom oglasile su se Slađa Alegro, Stoja, a sada i Jelena Karleuša koja ga je "sasekla" u svom maniru, poslušajte: Jelena i Toni su pre par meseci ušli u javno prepucavanje, nakon što je pevačica izjavila da je pokušao da je zavede i
"Obmanjuje javnost i širi neistine" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon skandaloznih izjava Tonija Cetinskog: "Očekujem da se javno izvini"

Slađa Alegro hitno reagovala na otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog! Pevačica u šoku, imala je jasnu poruku

Toni Cetinski otkazao osmomartovski nastup u Spensu: Razlog tvrdnji branitelja da je tu nekada bio logor

Zašto je Toni Cetinski otkazao osmomartovski koncert u Novom Sadu

"On zna šta je razlog, pa već je pevao u Spensu" Slađa Alegro šokirana nakon što je Toni Cetinski otkazao koncert u Novom Sadu: "Estrada je na udaru" (video)

Evo koliko karata je prodao Toni Cetinski. Koncerta večeras neće biti u Spensu, fanovi još ne znaju da li će im novac biti vraćen

"I vama bi se tresle ruke da radite 30 godina": Ljuba Aličić progovorio o zdravstvenom stanju, zabrinuo sve (video)

"Obmanjuje javnost i širi neistine" Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon skandaloznih izjava Tonija Cetinskog: "Očekujem da se javno izvini"

"To je najstarija fosilizovana povraćka na svetu" Istraživači skenirali 290 miliona godina staru grudvicu i uočili nešto zaista posebno

Karirani trench mantili su u trendu, ovo je top 7 modela

Ako volite denim, obradovaće vas svetli prolećni comeback!

Slađa Alegro hitno reagovala na otkazivanje koncerta Tonija Cetinskog! Pevačica u šoku, imala je jasnu poruku

