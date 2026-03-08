Vukan Savićević dao najlepši gol u Superligi Srbije: Pogledajte šta je uradio Partizanu

Jedan od najlepših golova u celoj sezoni Superlige Srbije postignut je u derbiju 26. kola, na meču Vojvodine i Partizana.

Rezervista novosadskog tima Vukan Savićević, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, raspalio je po lopti sa više od 30 metara, samo nekoliko minuta nakon što je zamenio povređenog Marka Poletanovića. Vukanu Savićeviću ostavljeno je previše prostora, a on je to znao da iskoristi na pravi način. Namestio se i uputio vrlo čudan udarac - lopta je imala neobičan let i konstantno je bežala od Miloša Krunića koji je za ovaj meč dobio šansu na golu Partizana. Bio je potpuno