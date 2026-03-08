„Hrabrost je ženskog roda“: Protest studenata i građana povodom Dana žena u Novom Sadu

Nedeljnik pre 1 sat
„Hrabrost je ženskog roda“: Protest studenata i građana povodom Dana žena u Novom Sadu
Građani Novog Sada su danas sa studentima krenuli iz Kampusa Univerziteta u protestnu povorku „Hrabrost je ženskog roda“ povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta. Studenti u blokadi novosadskog univerziteta su najavili da će povorka ići Kejom uz Dunav do Trga Republike u centru grada. Pozvali su građane da potom organizovano odu na skup podrške poljoprivrednicima u Bogatiću. Mreža novosadskih zborova građana je pozvala Novosađane da se pridruže.
