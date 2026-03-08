Evakucija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije poleteo za Dubai, u Surčin stigao još jedan Flaj Dubai

Još jedan avion Er Srbije poleteo je ovog jutra iz Beograda za Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti sa oko 260 srpskih državljana. Avion kompanije Flaj Dubai, na redovnom letu iz Dubaija, sleteo je u Beograd, a u večernjim satima očekuje se još jedan let.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. Er Srbija je saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za nedelju iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika. Za 9. mart, planirana su dva repatrijaciona