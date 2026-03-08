Evakucija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije sleteo u Dubai, povratak u Beograd oko ponoći

Avion Er Srbije sleteo je u Dubai radi evakuacije naših građana, a očekuje se da će se oko ponoći vratiti u Beograd sa oko 260 srpskih državljana. Avion kompanije Flaj Dubai, na redovnom letu iz Dubaija, sleteo je u Beograd, a u večernjim satima očekuje se još jedan let.

Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova Srbije predvodi v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu, ambasador Željko Jović. Avion Er Srbije koji je poleteo ovog jutra iz Beograda radi evakuacije naših građana sleteo je u Dubai, a kako je naveo v. d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu MSP Željko Jović, njime bi trebalo da u kasnim večernjim satima u Srbiju bude vraćeno više stotina državljana. "Trenutno se nalazimo u