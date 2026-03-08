Protest „Hrabrost je ženskog roda“ povodom 8. marta održan u Novom Sadu

NIN pre 2 sata  |  Beta
Protest „Hrabrost je ženskog roda“ povodom 8. marta održan u Novom Sadu

Protestna povorka pod sloganom „Hrabrost je ženskog roda“, organizovana povodom Međunarodnog dana žena, prošla je danas Novim Sadom i završena je na Trgu republike u centru grada.

Građani su se okupili u Kampusu Univerziteta u Novom Sadu, odakle su se u koloni kretali Kejom uz Dunav do centralnog gradskog trga. Jedna od studentkinja koja se obratila okupljenima poručila je da su žene često u prvim redovima društvenih promena i da ne žele samo smenu vlasti, već i promenu odnosa prema ženama u društvu. „Ne želimo samo pad jednog trulog, kriminalnog režima. Želimo suštinsku promenu načina na koji se u ovom društvu gleda na žene u pobuni, u
