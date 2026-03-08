Predsednik Skupštine grada Niša čestitao Nišlijkama 8. mart

Niške vesti pre 54 minuta  |  Niške Vesti Niške Vesti
Predsednik Skupštine grada Niša čestitao Nišlijkama 8. mart

U čestitki predsednika Skupštine grada Niša navodi se: „Drage dame, Mart je prilika da se podsetimo koliko su znanje, posvećenost i hrabrost žena ugrađeni u svakodnevni život našeg grada i našeg društva.

Svaki vaš korak – u porodici, na poslu, u nauci, kulturi, obrazovanju ili javnom životu – doprinosi snažnijoj i pravednijoj sredini. Žene su kroz istoriju pokazivale izuzetnu snagu, istrajnost i sposobnost da menjaju svet oko sebe. Zato je naša obaveza da nastavimo da gradimo društvo u kome će se vaš trud, znanje i talenat prepoznavati, uvažavati i podržavati. Želim vam da budete ponosne na sve što jeste i sve što stvarate, da vas u životu prate poštovanje,
Ključne reči

NišOsmi martigor novakovic

