Novak Đoković izazvao ludnicu među navijačima Partizana, ove reči su svi "grobari" jedva čekali da čuju

Novak Đoković je, nakon pobede nad Kamilom Majžakom u prvom kolu Indijan Velsa, na komferenciji za medije imao i jedan veoma zanimljiv trenutak.

On je, naime, upitan da li zna nešto više o eventualnom povratku Bogdana Bogdanovića iz NBA lige u redove Partizana, rekao: "Informacije nemam, nisam ga pitao, ali poznavajući njega verujem da će želeti da karijeru završi u svom voljenom klubu." Zatim je nastavio: "Ja bih to voleo da vidim, mislim da bismo svi to voleli, ali svakako da i on i naši košarkaši gledaju da iskoriste što više vremena u NBA ligi, iz više razloga je to dobro za njih, ali kada dođe vreme,