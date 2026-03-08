Novak Đoković izazvao ludnicu među navijačima Partizana, ove reči su svi "grobari" jedva čekali da čuju

Nova pre 24 minuta
Novak Đoković izazvao ludnicu među navijačima Partizana, ove reči su svi "grobari" jedva čekali da čuju

Novak Đoković je, nakon pobede nad Kamilom Majžakom u prvom kolu Indijan Velsa, na komferenciji za medije imao i jedan veoma zanimljiv trenutak.

On je, naime, upitan da li zna nešto više o eventualnom povratku Bogdana Bogdanovića iz NBA lige u redove Partizana, rekao: "Informacije nemam, nisam ga pitao, ali poznavajući njega verujem da će želeti da karijeru završi u svom voljenom klubu." Zatim je nastavio: "Ja bih to voleo da vidim, mislim da bismo svi to voleli, ali svakako da i on i naši košarkaši gledaju da iskoriste što više vremena u NBA ligi, iz više razloga je to dobro za njih, ali kada dođe vreme,
