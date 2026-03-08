Poznato kada Novak igra meč 3. kola Indijan Velsa, termin ne može biti bolji za Srbiju

Nova pre 50 minuta
Poznato kada Novak igra meč 3. kola Indijan Velsa, termin ne može biti bolji za Srbiju

Novak Đoković nastavlja takmičenje na mastersu u Indijan Velsu u ponedeljak, a njegov meč protiv Aleksandra Kovačevića zakazan je za 20 časova po srpskom vremenu.

Organizatori su objavili termin koji je idealan za ljubitelje tenisa u Srbiji, jer omogućava praćenje najboljeg tenisera ikada u udarnom terminu. Novak se plasirao u narednu rundu nakon što je u drugom kolu, uz manje poteškoće i preokret posle izgubljenog prvog seta, uspeo da savlada Poljaka Kamila Majžaka. Sada ga očekuje duel protiv Kovačevića, momka srpskog porekla koji nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Đoković saznao kad opet igra - termin idealan za Srbe

Đoković saznao kad opet igra - termin idealan za Srbe

B92 pre 25 minuta
Đoković se naljutio na televiziiju, morali da promene ovu informaciju ispod njegovog imena: "Vau, ovo je..."

Đoković se naljutio na televiziiju, morali da promene ovu informaciju ispod njegovog imena: "Vau, ovo je..."

Telegraf pre 20 minuta
Alkaras u otvorenom okršaju sa sudijama: "Isti ljudi prave problem"

Alkaras u otvorenom okršaju sa sudijama: "Isti ljudi prave problem"

B92 pre 1 sat
Evo kada Novak Đoković igra meč 3. kola Indijan Velsa protiv Srbina: Termin je idealan za navijače!

Evo kada Novak Đoković igra meč 3. kola Indijan Velsa protiv Srbina: Termin je idealan za navijače!

Telegraf pre 1 sat
Indijan Vels: Alkaraz slavio u dva seta protiv Dimitrova

Indijan Vels: Alkaraz slavio u dva seta protiv Dimitrova

Danas pre 6 sati
Novak Đoković posle večere sa Bogdanom Bogdanovićem pričao o njegovom povratku u Partizan

Novak Đoković posle večere sa Bogdanom Bogdanovićem pričao o njegovom povratku u Partizan

Danas pre 7 sati
Novak Đoković bez prvog trenera na Indijan Velsu

Novak Đoković bez prvog trenera na Indijan Velsu

Politika pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisIndijan Vels

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati meč Novak Đoković – Aleksandar Kovačević?

Kad i gde možete gledati meč Novak Đoković – Aleksandar Kovačević?

Danas pre 20 minuta
Penjaroja zadovolja zbog poebde, ali zabrinut zbog povreda igrača

Penjaroja zadovolja zbog poebde, ali zabrinut zbog povreda igrača

Danas pre 55 minuta
Partizan „protutnjao“ kroz Sarajevo

Partizan „protutnjao“ kroz Sarajevo

Danas pre 1 sat
Saša Obradović: „Nije bilo lako da pronađemo pravu emociju“

Saša Obradović: „Nije bilo lako da pronađemo pravu emociju“

Danas pre 2 sata
Vojvodina sa dva penala i „golčinom“ Savićevića pobedila Partizan u derbiju i prišla crno-belima na bod

Vojvodina sa dva penala i „golčinom“ Savićevića pobedila Partizan u derbiju i prišla crno-belima na bod

Danas pre 3 sata