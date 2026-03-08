Poznato kada Novak igra meč 3. kola Indijan Velsa, termin ne može biti bolji za Srbiju

Novak Đoković nastavlja takmičenje na mastersu u Indijan Velsu u ponedeljak, a njegov meč protiv Aleksandra Kovačevića zakazan je za 20 časova po srpskom vremenu.

Organizatori su objavili termin koji je idealan za ljubitelje tenisa u Srbiji, jer omogućava praćenje najboljeg tenisera ikada u udarnom terminu. Novak se plasirao u narednu rundu nakon što je u drugom kolu, uz manje poteškoće i preokret posle izgubljenog prvog seta, uspeo da savlada Poljaka Kamila Majžaka. Sada ga očekuje duel protiv Kovačevića, momka srpskog porekla koji nastupa pod zastavom Sjedinjenih Američkih Država.