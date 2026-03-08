Doneta odluka o ubrzanoj prodaji naoružanja Izraelu

20.000 aiobomi dobija Izrael

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa zaobišla je američki Kongres i iskoristila je vanredno ovlašćenje kako bi ubrzala prodaju više od 20.000 bombi Izraelu u vrednosti od oko 650 miliona dolara, potvrdila su danas dva neimenovana američka zvaničnika upoznata sa ovim slučajem. U saopštenju objavljenom u petak uveče, Stejt department je saopštio da je državni sekretar Marko Rubio utvrdio da "postoji vanredno stanje koje zahteva