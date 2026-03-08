Iran prati kretanje američkog nosača aviona „Džerald R. Ford”

„USS Džerald R. Ford” je vodeći brod nove klase nosača aviona američke mornarice i smatra se jednim od tehnološki najnaprednijih ratnih brodova na svetu

TEHERAN – Komandant Vazduhoplovno-svemirskih snaga Iranske revolucionarne garde, brigadni general Madžid Musavi, izjavio je danas da Iran pažljivo prati izveštaje o dolasku američkog nosača aviona „Džerald R. Ford” u region i upozorio da su iranske snage spremne da reaguju ukoliko se brod približi regionalnim vodama. Musavi je, kako prenosi iranska televizija Preš TV, rekao da iranske snage pomno nadgledaju situaciju nakon informacija da bi američki nosač aviona