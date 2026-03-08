Košta: EU mora da jača svoju odbranu i globalnu ulogu

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da Evropska unija mora da jača svoju odbranu

HAMBURG - Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da Evropska unija mora da jača svoju odbranu, konkurentnost i globalnu ulogu, naglasivši da evropski blok treba da deluje kao samostalan akter u multipolarnom svetu. Govoreći na tradicionalnom banketu Matija-Mal u Hamburgu, Košta je rekao da EU mora istovremeno da ulaže u bezbednost i ekonomsku snagu kako bi očuvala stabilnost i prosperitet. "Evropska unija je projekat pomirenja i mira, ali mir