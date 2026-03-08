Napad na američku ambasadu, rano jutros odjeknula eksplozija

Politika pre 2 sata
Napad na američku ambasadu, rano jutros odjeknula eksplozija

Strah od premeštanja sukoba sa Bliskog istoka u Evropu

U američkoj ambasadi u glavnom gradu Norveške, Oslu, rano jutros je odjeknula eksplozija koja je izazvala manju štetu, a nije bilo povređenih, saopštila je norveška policija. U saopštenju se navodi da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni deo ambasade, kao i da nisu pronađene druge eksplozivne naprave na tom području. "Istraga je sprovedena na licu mesta uz pomoć pasa, dronova i helikoptera, a tragalo se za jednim ili više potencijalnih počinilaca", ističe
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, policija još nije identifikovala osumnjičene

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, policija još nije identifikovala osumnjičene

RTV pre 2 minuta
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, pričinjena manja šteta

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, pričinjena manja šteta

NIN pre 1 sat
Prve fotografije nakon napada na američku ambasadu u Oslu! Poznato šta je oštećeno: "Probudila nas je snažna eksplozija…

Prve fotografije nakon napada na američku ambasadu u Oslu! Poznato šta je oštećeno: "Probudila nas je snažna eksplozija, videli smo gust dim" (foto)

Kurir pre 1 sat
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu: Oštećen ulaz u konzularni deo, pokrenuta opsežna istraga

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu: Oštećen ulaz u konzularni deo, pokrenuta opsežna istraga

Euronews pre 2 sata
Eksplozija ispred ambasade SAD u Oslu, oštećena zgrada

Eksplozija ispred ambasade SAD u Oslu, oštećena zgrada

Newsmax Balkans pre 2 sata
Snažna eksplozija kod američke ambasade u Oslu! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni…

Snažna eksplozija kod američke ambasade u Oslu! Jake policijske snage na terenu, "puklo" kod konzularnog odeljenja! Objavljeni snimci (foto/video)

Kurir pre 1 sat
Stižu slike ambasade SAD u Oslu, poznato šta je oštećeno u napadu: "Eksplozija nas je probudila!"

Stižu slike ambasade SAD u Oslu, poznato šta je oštećeno u napadu: "Eksplozija nas je probudila!"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokAmerička ambasadaOsloNorveškahelikopter

Svet, najnovije vesti »

Fico: Slovačka je spremna da blokira kredit Ukrajini ako to bude potrebno

Fico: Slovačka je spremna da blokira kredit Ukrajini ako to bude potrebno

Insajder pre 42 minuta
Novi lider preuzima Iran, sukobi i problemi s naftom se produbljuju

Novi lider preuzima Iran, sukobi i problemi s naftom se produbljuju

Bloomberg Adria pre 22 minuta
Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, policija još nije identifikovala osumnjičene

Eksplozija u američkoj ambasadi u Oslu, policija još nije identifikovala osumnjičene

RTV pre 2 minuta
Snažan zemljotres pogodio Grčku

Snažan zemljotres pogodio Grčku

Nova pre 17 minuta
Vašington traži od Moskve: Ne pomažite Iranu!

Vašington traži od Moskve: Ne pomažite Iranu!

Pravda pre 17 minuta