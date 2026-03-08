Napad na američku ambasadu, rano jutros odjeknula eksplozija

Strah od premeštanja sukoba sa Bliskog istoka u Evropu

U američkoj ambasadi u glavnom gradu Norveške, Oslu, rano jutros je odjeknula eksplozija koja je izazvala manju štetu, a nije bilo povređenih, saopštila je norveška policija. U saopštenju se navodi da se eksplozija dogodila na ulazu u konzularni deo ambasade, kao i da nisu pronađene druge eksplozivne naprave na tom području. "Istraga je sprovedena na licu mesta uz pomoć pasa, dronova i helikoptera, a tragalo se za jednim ili više potencijalnih počinilaca", ističe