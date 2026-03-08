Novak Đoković bez prvog trenera na Indijan Velsu

Srpski teniser pobedio Kamila Majržaka i otkrio razlog za odsustvo glavnog trenera

Najbolji srpski teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se u treće kolo Indijan Velsa nakon pobede 2:1 (4:6, 6:1, 6:2) nad Kamilom Majržakom i na konferenciji za medije objasnio zašto trenutno nema prvog trenera. Novak Đoković uspešno je započeo turnir u Indijan Velsu, a na konferenciji za medije otkrio je razlog zbog kog nema trenera. Srpski teniser, najbolji svih vremena savladao je Kamila Majržaka rezultatom 2:1 (4:6, 6:1, 6:2) i plasirao se u treće kolo,