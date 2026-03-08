Trijumf vozača Mercedesa Džordža Rasela

Rasel je prvi put u karijeri slavio na stazi ˮAlbert parkˮ, gde je zabeležio ukupno šestu pobedu u karijeri

Vozač Mercedesa, Britanac Džordž Rasel, trijumfovao je na Velikoj nagradi Australije kojom je startovao ovogodišnji šampionat Formule. Rasel je prvi put u karijeri slavio na stazi "Albert park", gde je zabeležio ukupno šestu pobedu u karijeri, tri sekunde ispred timskog kolege Kimija Antonelija. Na trećem stepeniku pobedničkog postolja našao se Šarl Lekler u Ferariju, koji je bio 15,5 sekundi iza Rasela, a nešto više od pola sekunde ispred timskog kolege Luisa